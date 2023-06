SEJO SEXON: „Nele nije ni dobar čovjek ni veliki pacifist, sve je to samo jedna laž“

Priča o Zabranjenom pušenju, odnosno dvojici njegovih najistaknutijih aktera, Nenadu Jankoviću poznatijem kao Nele Karajlić i Davoru Sučiću, alias Seji Sexonu, dobila je cijeli niz nastavaka. Naime, uoči najavljenog zagrebačkog koncerta Jankovića i violiniste Stefana Milenkovića, na kojem je ovaj dvojac trebao izvoditi i neke prearanžirane pjesme Seje Sexona, ovaj potonji je odlučio zatražiti zaštitu svojih autorskih prava. Nakon nekoliko medijskih istupa, sa zaoštrenim tonom, uslijedilo je Jankovićevo gostovanje u televizijskoj emisiji „Nedjeljom u dva“, poslije čega je postalo jasno da Janković ipak neće izvoditi pjesme svoga nekadašnjeg kolege. Takav razvoj situacije odigrao se tek pod prijetnjom sudske tužbe, objasnio je to Sejo Sexon u gostovanju na YouTube kanalu VidaTV, koje je bilo dogovoreno i prije nego li se doznalo da će Janković gostovati u „Nedjeljom u dva“ pa se shodno tome u razgovoru nisu mogli izbjeći recentni događaji.

U sat i sedam minuta „Zavidavanja“ kako se zove podcast na VidaTV-u, postalo je jasno da između dvojice prijatelja, susjeda i kolega više nikakvog prijateljstva ne može biti, a pale su i neke teške riječi.

„Počeo sam da sumnjam da se više radi o čovjeku, tako da prema nekome ko nije čovjek zaista nemam potrebu da budem benevolentan i mislim da je vrijeme pokazalo da te stvari neće doći na svoje, da se tu jednostavno neće ništa promijeniti. A ja neću više dozvoliti da se pjesme o Sarajevu izvode od strane čovjeka koji tako malo suosjećanja i tako malo onog elementarnog ljudskog osjećaja ima spram tog grada. Jer ne možete vi pjevati Fikretu, a sutradan govoriti kako je to džamahirija“, rekao je ovim događajima vidno potreseni Sejo, napominjući kako je nevjerojatno da Janković sada tuđi proizvod ide preprodavati „televizijama, portalima, Spotifyju“.

„Potpisivati kompilacije na kojima su moje pjesme svojim potpisom, to je za mene stvarno nešto što od čovjeka kojem sam davao svoja djela 20 godina i koji je od tih djela živio, nisam očekivao“, rekao je.

Očito je da problemi nisu od jučer, već da postoje od početka rata u Bosni i Hercegovini, ali se o njima više nije moglo šutjeti.

„Zbog mira u kući, zbog neke percepcije ljudi, ja sam oklijevao s ovim. I zbog nekih uspomena, zbog vremena koja smo proveli skupa i napravili neke velike i lijepe stvari, a pogotovo, kažem, zbog percepcije ljudi oko svega toga, nekako sam izbjegavao taj konflikt, ali da ja sad prodam vaš stan trećoj osobi vi sigurno bez obzira na prijateljstvo ne biste to gledali skrštenih ruku“, pojasnio je frontmen Zabranjenog pušenja.

Sejo svom bivšem prijatelji zamjera i što je prodao neke autorske snimke benda za što nije imao nikakva prava. Kaže i kako su svi članovi starog Zabranjenog pušenja u istom raspoloženju kao i on po pitanju Neletove rabote.

„Mislim da je taj nastup daleko od onoga što je njemu i u srcu i u duši vezano za mene, jer čovjeka o kojem tako lijepo govoriš pa čak i u knjizi pišeš, iza leđa, kako bih rekao, potkradaš“, osvrnuo se Sejo Sexon na Jankovićevo gostovanje u „Nedjeljom u dva“.

„Zato ta priča o prijateljstvu, o druženju, o bratstvu i jedinstvu više ne pije vode. To je jedna velika laž koja služi da se privuku ljudi na koncert i koja služi da se prikaže hrvatskoj javnosti kao veliki pacifista i dobar čovjek. Ali veliki pacifista neće govoriti da su Sarajevo i Sarajlije krivi za ono što im se desilo i amnestirati ljude kao što je Radovan Karadžić i stajati iza leđa Vojislavu Šešelju i takvim ljudima“, ogorčen je bio frontmen Pušenja.

U emisiji će se pokazati i što je ono što Sejo Sexon najviše zamjera nekadašnjem pjevaču benda, a to je njegovi pogledi na Sarajevo koji ne korespondiraju s onim što zapravo jeste Zabranjeno pušenje i iz čega je ono nastalo.

„Tu se ne radi o saobraćajnoj nesreći. Tu se radi o jednoj od najvećih tragedija u Evropi poslije Drugog svjetskog rata. Sarajevo, Srebrenica i Vukovar to su tragedije koje ne pamti kontinent. Nisu to stvari na kojima možeš skupljati političke poene. Nisu to stvari s kojima se igraš da bi u Beogradu dobio stan na Dedinju i da bi te državne firme slale na međunarodnu kulturnu raspodjelu. Do toga se može doći i na drugi način. Ja sam ovdje bio podstanar šest, sedam godina, ali nisam propao, nisam bio gladan, nisam imao potrebe da pričam o ugroženosti Hrvata u Sarajevu, što bi meni ovdje sigurno diglo i rejting i kredit“, primijetio je ovotjedni gost „Zavidavanja“.

Objasnio je da svih ovih godina njih dvojica i nisu imali previše kontakta, a izravno upitan hoće li nastaviti svoje prijateljstvo s Jankovićem kojeg poznaje od svoje treće godine života, odgovorio je: „Čisto sumnjam, poslije 30 godina, sad smo već u nekim zrelim godinama gdje nam se gluposti puno manje opraštaju, nego kad smo bili klinci.“

Upitan da li Jankoviću „Sarajevo zamjera“ što je napustio grad za vrijeme rata, Sexon je odgovorio da se ne radi o tome.

„Znate i sami koliko se ljudi zadnjih godina vratilo u Sarajevo. Skoro cijeli naš bend, koji je bio rasut po svijetu, danas živi u Sarajevu. I Dado Džihan i Ogi Minka je u Sarajevu. Vratilo se, što kraće, što duže, i Goran Bregović i Zdravko Čolić … to su sve ljudi koji su bili cijeli rat negdje vani. I to nije sporno. Nije sporno čak ni dati krivu izjavu. Ne grizeš ruku koja te hrani, pogotovo kad možeš završiti na frontu. Meni nisu sporni neki ljudi koji su se našli u nekom Beogradu pa rekli 'joj šta nam dole rade ovi, šta nam dole rade oni', prilagođeno ukusu publike koja to očekuje. Međutim, strašno je to raditi 30 godina. Raditi to 30 godina je već ozbiljna patologija. To sad moram da kažem otvoreno“, zaključio je poprilično uzbuđeni Sejo Sexon.

U nastavku možete pogledati cijeli razgovor.

