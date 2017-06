„SLOBODA“ KLEVETANJA I LAGANJA: Osuđen Velimir Bujanec, mora platiti 37.000 kuna

Televizijska zvijezda hrvatske ekstremne desnice, Velimir Bujanec, koji se predstavlja kao novinar, morat će platiti 22.500 kuna kazne, nakon što ga je osječki Općinski sud osudio zbog klevete i uvrede bivšeg SDP-ovog ministra unutarnjih poslova, Ranka Ostojića.

„Osuđuje ga se na 45 dnevnih iznosa, što je za njega 500 kuna po danu jer je naveo da ima plaću 15.000 kuna. Dužan je to platiti u roku od šest mjeseci. Ne učini li to, mogući su prisilna naplata ili rad za opće dobro, a ako ni na to ne pristane, sud može novčanu kaznu zamijeniti zatvorskom“, prenosi Večernji list riječi Ivana Sajtera, suca Općinskog suda u Osijeku koji je donio ovu prvostupanjsku presudu. S Bujančevog računa naplatit će se i sudski troškovi u iznosu od 14.500 kuna.



Arhivska fotografija Velimira Bujanca (FOTO: Arhiva)

Bujanca je Ostojić tužio zbog neistina iznesenih u emisiji „Bujica“ emitiranoj u studenom 2015. godine na Osječkoj televiziji. Tom je prilikom Bujanec, inače već ranije osuđivan na deset mjeseci zatvorske kazne uz trogodišnji uvjet, zbog dilanja kokaina te je priznao da je plaćao prostitutkama u toj „valuti“, Ostojića, između ostalog, nazvao beskrupuloznim ministrom Ostojom Rankovićem te pustio izjavu Zdravka Tomca kako su Ostojić i Milanović „uzrok zla“ jer odlučuju o svemu bez ikakve političke kontrole. U istoj emisiji se provlačila teza kako je Ostojić, u tom trenutku ministar unutarnjih poslova, odgovoran za smrt Darka Pajičića, vukovarskog branitelja koji se sukobio s policajcima 2013. godine prilikom pokušaja razbijanja ćirilične ploče na policijskoj postaji u Vukovaru, a koji je preminuo dvije godine nakon tog događaja.

Upravo i o toj smrti se poveo dio ove sudske rasprave, pa je u spis uvršten obdukcijski nalaz iz kojeg proizlazi, piše Večernji list, kako je Pajičić imao 3,07 promila alkohola u krvi u trenutku kada ja krenuo razbiti ćiriličnu ploču. U nalazu također stoji kako je smrtna ozljeda nastala uslijed događaja koji se odigrao znatno kasnije, kada je Pajičić glavom udario u tvrdu podlogu nakon pada sa stolice u kafiću. Sudski vještak u drugom postupku koji se vodi protiv policajca Saše Sabadoša u Vukovaru, zbog spomenutog događaja pred policijskom postajom, dvije godine prije Pajičićeve smrti, utvrdio je da je "ozljeda unutar moždane ovojnice svježa i ne povezuje se s ranijom ozljedom glave".

„Sudu je dobro poznata nemjerljiva uloga novinara u slobodnom i demokratskom društvu, i to je i ustavom i međunarodnim konvencijama zajamčeno pravo. Ali, to što je netko novinar ne znači da ne treba poštivati tuđu čast i ugled. Nema pravo iznositi da je tadašnji ministar, laički rečeno, kriv za smrt Darka Pajičića. Nedvojbeno je riječ o kleveti jer je svjesno iznio neistinu. Nije ništa propitkivao, već je jednostavno pustio sugovornicima da navedu to što su naveli“, obrazložio je sudac Sajter svoju presudu. Hina piše i kako je sudac naveo da je Bujanec prekršio pravila profesije iz Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji propisuje da je novinar dužan poštovati kulturu dijaloga, uvažavati čast i ugled osoba s kojima polemizira, a kada postoje različita stajališta o nekom slučaju dužan je predstaviti sva stajališta javnosti, a ne samo jedno.



Ostojić je istaknuo kako Bujancu televizijska emisija služi samo kako bi se osvećivao ljudima (FOTO: Lupiga.Com)

„Da je Aleksandar Ranković omražen u hrvatskom društvu, to je jasno, čak više ni nema imena Aleksandar u nas. I reći za nekoga da je Aleksandar Ranković, za ovaj sud je to nepojmljivo“, zaključio je sudac, koji smatra i kako je kazna od 45 dnevnih dohodaka poprilično blaga jer je maksimalna kazna za ovo djelo čak 500 dnevnica. Kao otegotne okolnosti naveo je činjenicu da je Bujanec već dvaput osuđivan, i to za izigravanje sigurnosnih mjera kao pravnih posljedica osude, te za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, pa mu je propisao novčanu, a ne uvjetnu kaznu.

„Smrt Darka Pajičića nije rezultat niti nekih skrivenih radnji privatnog tužitelja, niti policije, već samo bolesna opsesija okrivljenika da preko te smrti vrijeđa i kleveće privatnog tužitelja, odnosno sam sebi stvara reklamu velikog borca za utvrđivanje ništkorisnih činjenica“, napomenuo je Ostojićev odvjetnik, Radan Kovač, u svojoj završnoj riječi, gdje je ustvrdio da je niz neistina i laži plasiran sračunato samo kako bi se naškodilo ugledu i časti njegovog klijenta. Na prijašnjem ročištu sam Ostojić je istaknuo kako Bujancu televizijska emisija služi samo kako bi se osvećivao ljudima.

Rasprave kojima je nazočio Bujanec bile su na rubu incidenta, s obzirom da je tuženi neprestano upadao u riječ svjedocima, a u jednom slučaju ga je sudac zbog neprimjerenog ponašanja i udaljio iz sudnice. Bujanec se pak branio tvrdnjom kako nije rekao da je Ostojić naručio Pajičićevo ubojstvo, ali da možda jeste bio malo subjektivan u emisiji. Ustvrdio je i kako je Ostojića nazvao Ostojom Rankovićem, samo zbog greške kada su ga u montaži slučajno potpisali kao „Ostoju Rankovića“ te da nije aludirao da je Ostojić Srbin, jer zna da je Hrvat i da je sudionik Domovinskog rata. To ga pak nije priječilo da to ime upotrijebi još nebrojeno mnogo puta.

Ostojićev odvjetnik napomenuo je u završnoj riječi kako je Bujanec i sudnicu mislio pretvoriti u svoju emisiju, provodeći puzajuću reviziju povijesti, te da ga je za život i zdravlje pokojnog Pajičića najmanje bilo briga. S druge strane, Bujančev odvjetnik, Emil Havkić, smatra kako Ostojić nije ni trebao tužiti njegovog klijenta jer su političari „svjesni da će biti ponekad ili stalno izloženi oštrim kritikama, ponekad i bespoštednom vokabularu dijela društva koje se s njihovim potezima ili stavovima ne slaže“, kao i da „sloboda novinarstva predviđa i određeni stupanj pretjerivanja“. Za sada će „sloboda“ klevetanja i laganja Bujanca, čini se, koštati 37.000 kuna.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Hina/Dario Grzelj