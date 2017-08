NOVI BROJ THE NEW YORKERA: Na naslovnicu stavili Trumpa kako puše u Ku Klux Klan jedro

Ugledni američki magazin The New Yorker na naslovnici novog broja imat će ilustraciju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kako sjedi u čamcu i puše u bijelo jedro koje je stilizirano kao kapuljača ekstremno desničarske organizacije Ku Klux Klan. Autor naslovnice je poznati američki ilustrator David Plunkert.

„Mlaka Trumpova osuda mrzilačkih skupina - kao da ih ne pokušava izgubiti kao birače – prisilio me da uzmem svoju olovku“, kaže Plunkert, više puta nagrađivani ilustrator, koji je crtao naslovnice za najuglednije svjetske listove poput Forbesa, The New York Timesa, The Wall Street Journala, Esquirea, Timea, Reader's Digesta, Playboya ili Rolling Stonea.



Naslovnica sljedećeg broja The New Yorkera (ILUSTRACIJA: David Plunkert/The New Yorker)

Pogođen Trumpovom reakcijom na prošlotjedno nasilje u Charlottesvilleu, iako rijetko radi na političkim temama, Plunkert je odlučio, kako kaže, slikom pokazati svoje misli, jer to slikom čini bolje nego riječju.

