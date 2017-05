NOVA/STARA RAVNATELJICA HINE: Hinu treba čuvati od političkih utjecaja

Tri od pet, toliko je Branki Gabrieli Valentić bilo potrebno glasova da ponovno dobije mandat ravnateljice Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hina). Isto toliko glasova dobila je i kada je prvi put izabrana na tu dužnost, u prosincu 2012. godine. No, za razliku od tada ovaj put se o odluci žučno raspravljalo dulje od dva sata, a predstavljanje kandidata za ravnatelja/ravnateljicu Hine bilo je prenošeno u live streamu i među novinarima izazvalo veliku pozornost.

Predviđalo se da dosadašnja ravnateljica, unatoč pozitivnim rezultatima u poslovanju Hine, nema nikakve šanse, a jutro uoči predstavljanja kandidata, Nenad Bach, jedan od sedmero kandidata (Branka Gabriela Valentić, Ivan Kujundžić, Željko Valentić, Darko Markušić, Vanja Gavran i Neven Pavelić) odustao je od kandidature, rekavši kako ni on, ni Branka Gabriela Valentić, nemaju izgleda, jer je politika već odlučila tko će biti novi ravnatelj te da on „ne želi davati legitimitet nečemu što nema veze sa zakonima“. Na koncu je, suprotno očekivanjima nekih aktera iz vladajuće stranke, ipak izabrana Branka Gabriela Valentić. Jutro nakon reizbora u Hini smo o svemu tome razgovarali s novom/starom ravnateljicom.



"Bila sam na rubu da se povučem, ali onda sam shvatila da je odustajanje besmisleno" - Branka Valentić (FOTO: Lupiga.Com)

Jeste li iznenađeni svojim reizborom. Jeste li uopće to očekivali?

- Jesam, iznenađena sam, zato što su postojale neke naznake da politika namjerava, kao što je to već praksa u državnim ustanovama, postaviti čovjeka koji joj u potpunosti odgovara. Posebno se ta bojazan pojačala nakon što je kolega Nenad Bach, moj protukandidat za ravnatelja Hine, odustao od svoje kandidature i javno rekao da odustaje zato što je siguran da ni on, ni ja, nećemo proći i da se već zna tko je budući ravnatelj.

Nenad Bach, inače zaposlenik Hine, u zadnjem je trenu odustao od kandidature, jeste li i Vi pomišljali da se povučete iz te borbe?

- Bila sam na rubu da se povučem, zato jer mi je ovo zadnje razdoblje bilo vrlo, vrlo iscrpljujuće. Mislim na razdoblje od dolaska novog Upravnog vijeća Hine, koje se u početku nije ni snašlo, možda nisu razumjeli u potpunosti, što im ne treba ni uzeti za zlo, da su došli u medij, a ne u kompaniju nekog drugog tipa. Razmišljala sam da odustanem, ali onda sam shvatila da je odustajanje besmisleno, nakon što mjesec dana pišete program i da bi to bio nekakav moj osobni poraz, nešto loše što bih napravila samoj sebi, poslije četiri i pol godine ozbiljnog rada u Hini, svih ljudi u redakciji i mene osobno. Odlučila sam na koncu da ću se predstaviti Upravnom vijeću i da ću odraditi taj posao do kraja, kako na kraju sebi ne bih mogla predbacivati da sam nešto propustila učiniti.

Imate li možda neke informacije da su uistinu postojali politički pritisci?

- Ne mogu reći da imam informacije, jer ih nemam, ali je svakako bilo takvih indicija. Međutim ako je moj reizbor pokazatelj da ova vlada, ovo ministarstvo, ova država ulazi u neku fazu u kojoj doista stranačka pripadnost neće biti bitna, onda mi je drago da je to tako i mislim da to znači da ova vlada želi raditi dobar posao. Nadajmo se da je tako, a ne drugačije.

U kuloarima se govorilo da je mjesto novog ravnatelja predviđeno za Ivana Kujundžića, bivšeg diplomatu i urednika Glasa Hrvatske na HRT-u, koji je prošli vikend snimljen u središnjici HDZ-a pri dočeku izbornih rezultata. Na one koji su jučer gledali njegovo predstavljanje pred Upravnim vijećem, Kujundžićev samodopadni nastup, mogao je ostaviti upravo takav dojam.

- Ne bih se htjela baviti analizom nečijih nastupa, ali ono što smatram nepristojnim, ne samo u slučaju gospodina Kujundžića, nego i nekih drugih kolega protukandidata, je način njihovog nastupa. Kada ulaziš u nečiju kuću pozdraviš, to mi se čini kao elementarna pristojnost. Ne govorim pri tom da je to moja kuća, nego kuća ljudi koji ovdje rade, pa i kuća poreznih obveznika, pa bi trebalo biti logično da ne nastupaš isključivo s kritičkih pozicija. Dakle, ne možeš negdje doći i reći „ovdje ništa ne valja“, jednostavno zato što ne postoji mjesto na kojem ništa ne valja. Posebno to nije u redu kad dolaziš u financijski stabilnu tvrtku, u tvrtku koja je prije dva tjedna proglašena najboljim medijskim poslodavcem u zemlji. Nije baš moguće da ništa ne valja. Čini mi se loše, ne samo za ovo mjesto, nego za bilo koje mjesto, da se ljudi koji se natječu nedovoljno informiraju i da se ne upoznaju s elementarnom materijom onoga o čemu trebaju govoriti. Dobar dio kandidata je imao program, barem po onom što sam jučer čula u njihovim predstavljanima, kao da se kandidira za mjesto glavnog urednika. To znači da nitko nije pročitao Zakon o Hini ili ih baš briga za to. Iz tog zakona je sasvim jasno da su te dvije funkcije odvojene, da ne mogu biti odvojenije. Upravo je taj zakon o Hini, ma koliko nedorečen, koliko god bio loš i potrebno ga je hitno doraditi, ono što čuva Hinu. Čuvao ju je i prije, a čuva je i danas. Nadam se da će je i ubuduće čuvati od političkih utjecaja bilo koje vrste. Bez obzira razumije li to neka vlast, to je nešto što je dobro za svaku vlast.

Neki će i Vama spočitati da vas je politika postavila na to mjesto.

- Apsolutno s pravom. Ja sam se kandidirala nakon svog iskustva u jednoj manjoj političkoj stranci, ali koja je bila dio tadašnje Kukuriku koalicije. Kandidirala sam se jer sam se htjela vratiti u struku, s obzirom da sam prije toga 20 godina bila novinarka. Vjerovala sam da imam kapacitet za ovaj posao i smatrala da dovoljno razumijem medije, ali onima koji će meni to spočitnuti ja nemam što zamjeriti.

U javnosti se isticalo kako iza Vas stoje rezultati, da ste „preporodili“ Hinu i napokon je uspjeli dovesti na razinu da posluje bez gubitaka.

- Ne bih rekla da su to samo moji rezultati, nego su to rezultati prilično velikog broja ljudi ovdje, ali ta ocjena je apsolutno točna, jer jezik brojki je nemoguće prevariti. Hina je bila u kumulativnim gubicima od 9,5 milijuna kuna. Kada sam došla bili smo na rubu da ne možemo isplatiti plaću, bivša Uprava je tri puta „rušila“ plaće, sindikat i Radničko vijeće su tužili vlastitu tvrtku, Hina je bila u potpunosti tehnološki i tehnički zastarjela, ljudi nisu imali diktafone, laptope, nismo imali nijednu kameru, fotoobjektivi se nisu kupovali godinama, gubili smo korisnike ... Ono što smo napravili je restrukturiranje, što je, nažalost, značilo i određen broj otkaza. No, ljudi koji su otišli iz Hine, otišli su uz zakonom propisane otpremnine, uz suradnju s Radničkim vijećem, uz blagoslov Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve smo radili po pravilima, vrlo oprezno, vrlo socijalno osviješteno, koliko god se to moglo. Uložili smo u tehniku jer smo procijenili, a procjenjujemo i dalje, da se ne možemo s blokićem i olovkom boriti s konkurencijom. Došli smo do toga da 35 posto od ukupnih sredstava zarađujemo na tržištu i ne možemo se ponašati neodgovorno. To je veliki omjer, čak i za neke zapadnoeuropske agencije. Recimo, to je najviše od svih agencija u regiji. Okrenuli smo se multimediji, počeli smo raditi video materijale, ozbiljne audio priloge, ubrzali smo emisiju, proširili forme, sadržaje, uveli teme, intervjue, potpisali kolektivni ugovor, jedini u Hrvatskoj od svih medija, aplicirali za europske projekte uz pomoć kojih razvijamo besplatne web portale jer smatramo da je naša funkcija javnog medija najvažnija funkcija. Ukratko - već treću godinu zaredom poslujemo u plusu, isplaćujemo božićnice, uskrnice, regrese…

A što ste jučer na predstavljanju svog programa ponudili za novi mandat?

- Ponudila sam približavanje toj čarobnoj brojci od 50 posto, mislim na omjer javnog i tržišnog novca, ali to nisam obećala. Smatram da je slagao tko god obeća da će doći do tog omjera, s obzirom da je to jako, jako teško, ali mislim da ima prostora da napredujemo i u tom smjeru, bez obzira što je naše tržište vrlo malo, a mi već pokrivamo gotovo sve korisnike. Govorila sam i kako ima puno onih koji uzimaju Hinu, a ne plaćaju je, i tu postoji neki prostor. Predložila sam neke nove usluge, među kojima je najvažniji servis najava i on je već u pripremi. Mislim da je to izuzetno bitno, jer je Hina oduvijek bila mjesto odakle su novinar crpili informacije o tome što će se događati sljedeći dan.

Kao zaseban servis?

- To ćemo sada ponuditi kao zaseban servis, jer za njega postoji veliki interes. Pri tome ćemo jasno označavati koje će od tih događaja Hina pokrivati, a koje neće. Mislim da je i komunikacija s korisnicima bitna, i da na tome također treba raditi. Postoje oni koji su jako zadovoljni, ali i oni koji bi možda htjeli neke stvari malo drugačije urediti. Vjerujem da postoji i neka potreba za temama koje možemo odrađivati za druge, s obzirom da posjedujemo infrastrukturu. Također, moj je plan, proširiti količinu multimedijalnog sadržaja. Želim da se u Hini nastavi socijalna stabilnost, koju smatram velikom prednošću ove tvrtke, rijetkošću uopće u Hrvatskoj, kako u medijskom, tako i u svakom drugom prostoru. Najavila sam i nastavak rada na europskim projektima. Imam ideju i za proširenje dopisništava, ali to je dosta skupo. Hina to trenutno ne može bez neke pomoći, međutim, postoji ideja, o kojoj sam razgovarala s Ministarstvom vanjskih poslova, da se u prostorijama rezidencija i konzulata u Europi i svijetu, gdje postoji velika količina praznog neiskorištenog prostora, u vlasništvu Republike Hrvatske, gdje bi se mogli smjestiti naši ljudi, uz male troškove. To je dobro za Hrvatsku, to nije samo pitanje Hine, to je stvar od općeg interesa i nadam se da će to ministarstvo prepoznati.

Kakvu Hinu vidite za četiri godine?

- Vidim je kao modernu, zaista modernu i potpuno nezavisnu agenciju. Kao javni medij koji služi svim građanima Hrvatske, medij u koji se ne upliće politika, niti se to pitanje više uopće postavlja, kao medij koji se neće početi baviti žutilom i koji će i dalje biti u podlozi većine vijesti koje se nalaze u hrvatskom medijskom prostoru. I s podmlađenim kadrom, također, jer prosjek godina zaposlenih u Hini je skoro 50, a to je za novinarstvo stvarno puno.

A što sa Zakonom o Hini?

- Zakon je uistinu star, on je iz 2002. godine, a osnovna stvar je to da je užasno nedorečen. Prvo bi se trebao smanjiti mogući utjecaj politike kroz taj zakon. To bi morala biti prva i ključna stvar. To smatram nekim demokratskim dosegom, za koji je Hrvatska danas zrela. Mislim da nijednoj pametnoj vladi, koja želi objektivno i nepristrano informiranje, to ni na koji način ne može naštetiti. Hina je izvještajna agencija, mi nismo komentatori stvarnosti, mi samo izvještavamo o onome što se zbiva. Ne postoji nikakav razlog da bilo koja politika ima problem s nama.

S obzirom da je danas prvi dan nakon vašeg imenovanja, jeste li uspjeli osjetiti kako danas diše redakcija, kakva je atmosfera u Hini?

- Ne znam hoće li to zvučati kao samopromocija, ali stječem dojam da su ljudi sretni i zadovoljni, da imaju neki osjećaj stabilnosti i kontinuiteta. Nadam se da je moj osjećaj ispravan.

Lupiga.Com

Naslovna fotografija: Lupiga.Com